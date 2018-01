Azubis werden für ein paar Stunden zum Chef Das Parkhotel Neustadt hat den ersten Azubitag ausgerichtet. Die Verantwortung lag in den Händen von sechs Lehrlingen.

Jenny Raschke zupft die Rosen für die Tischdekoration zurecht. Diese haben sich die Lehrlinge selbst ausgedacht. Zum ersten Azubitag im Parkhotel Neustadt konnten sie am Sonntag zeigen, was sie gelernt haben und praktisch für ein paar Stunden selbst Chef sein.

Lucas Eisold ist Auszubildender im zweiten Lehrjahr. Er bereitet die Herzoginkartoffeln für das Vier-Gänge-Menü vor.

Neustadt. Sonntagnachmittag im Parkhotel Neustadt. Hier herrscht heute Premierenstimmung. Die sechs Auszubildenden des Hauses dürfen für einige Stunden Chef sein. Und das ist offenbar gar nicht so einfach. Das Lampenfieber ist Sabrina Heinze, Jenny Raschke, Nikita Schulz und Ida-Maria Harnisch anzusehen. Die Auszubildenden im Hotelfach sind gerade beim Eindecken der Tische. Nur ganze drei Stunden später werden ihre Gäste vor der Tür stehen. Und einige der Tischdecken sind ziemlich widerspenstig. Doch bei denen fängt der perfekt gedeckte Tisch an. Deshalb wird gezupft und gezupft. Keine Ecke, keine Falte darf zu sehen sein.

Vor ihnen liegen noch jede Menge weiterer Arbeitsschritte. Die sind genau geplant. Sie haben sich auf den ersten Ausbildungstag gut vorbereitet: die Tischdekoration entworfen, ebenso Einladungen, Bestellungen und die Menükarten. „Die Mädels sind gut. Sie haben schon viel gelernt“, sagt Hoteldirektor Andreas Hensel. Für ihn ist es wichtig, dass die Lehrlinge eine sehr gute Ausbildung bekommen und wissen, was Gastronomie bedeutet.

Das gilt auch für die Kochlehrlinge. Die haben das Vier-Gänge-Menü selbst geplant und werden es in den nächsten Stunden auch selbst zubereiten. „Langsam steigt das Lampenfieber“, sagt Lucas Eisold aus dem zweiten Lehrjahr. Er bereitet gerade die Herzoginkartoffeln vor. Die werden dann als Beilage für den Hauptgang, Schweinefilet an Pfannengemüse, gereicht. Die Aufgaben für ihn und Antonio Jürgel aus dem ersten Lehrjahr sind genau festgelegt. Bis zum Abend haben sie noch viel zu tun. Um die Ergebnisse ihrer bisherigen Ausbildung zu präsentieren, sind unter anderem die Eltern eingeladen, ihre Ausbilder und Dehoga-Chef Thomas Pfenniger. Und jeder Lehrling will natürlich sein Bestes zeigen. Für Sabrina Heinze, Jenny Raschke und Nikita Schulz aus dem dritten Lehrjahr ist das gleich eine gute Vorbereitung auf die Prüfungen. Diese beginnen im Juni.

Mit dem hoteleigenen Ausbildungsbeauftragten Marco Ehnert wissen sie da einen Experten an ihrer Seite. Diese Stelle hat das Hotel extra geschaffen, um die Auszubildenden erstklassig unterstützen zu können. Marco Ehnert ist selbst als Prüfer bei der Industrie- und Handelskammer gelistet und weiß, worauf es ankommt. Und deshalb hat er auch beim Azubitag ein waches Auge auf alle. Und ihm entgeht auch nicht, dass die Blumen in den Vasen auf den Tischen zu lang sind und gekürzt werden müssen.

Hoteldirektor Andreas Hensel weiß um die Situation in der Gastronomie. Und er schätzt sich glücklich, dass er Personal und auch Lehrlinge hat. „Wir tun aber auch viel für unsere Auszubildenden, um sie zu stärken. Schließlich sind sie ja die Zukunft der Unternehmen“, sagt der Hoteldirektor. Seinem Haus liege am Herzen, keine Ausbildungsfabrik zu sein. Man wolle den Lehrlingen die Lust am Beruf erhalten. Dazu müsse man sie eben auch gut unterstützen. Und deshalb habe man eben auch extra diese Stelle für einen Ausbildungsbeauftragten geschaffen.

Wer gut ist, kann auch noch ein oder zwei Jahre nach der Ausbildung im Hotel dranhängen. Danach sei es wichtig, dass sie Erfahrungen sammeln, auch weltweit. Und mitunter kehren dann einige ins Parkhotel zurück. „Das sagt dann wiederum uns, so schlecht kann es ja nicht gewesen sein“, so Andreas Hensel. Seit mittlerweile 23 Jahren ist das Hotel im Geschäft. Knapp 100 Lehrlinge wurden in dieser Zeit schon ausgebildet. Das zeige, dass das Parkhotel Neustadt ein beliebter Ausbildungsbetrieb in den gastronomischen Berufen geworden ist. Und ein solcher Azubi-Tag setzt dem Ganzen dann noch die Krönung auf.

