Azubis starten an Weißeritztal-Kliniken Die Ausbildungsplätze am Krankenhaus sind begehrt. Das hat mehrere Gründe.

20 Azubis haben ihre Ausbildung an den Weißeritztal-Kliniken begonnen. © Symbolbild: SZ

An den Weißeritztal-Kliniken sind kürzlich 20 Auszubildende gestartet. In den kommenden drei Jahren werden die 16 Frauen und vier Männer zwischen 16 und 25 Jahren zu Gesundheits- und Krankenpflegern ausgebildet. „Wir bieten jedes Jahr 20 Plätze an, derzeit erlernen insgesamt 54 Azubis bei uns den Pflegeberuf“, sagt Pflegedirektor Jens Stoppok. Sie kommen aus ganz Sachsen. Über mangelnde Bewerbungen kann sich das Klinikum nicht beschweren. Die Ausbildungsplätze seien begehrt. „Wir bekommen noch genügend passende Bewerbungen“, sagt Stoppok.

Das liegt zum einen an der Ausbildungsvergütung nach Tarifvertrag. Außerdem stehen die Chancen auf eine Übernahme nach der Ausbildung nicht schlecht. „Nach einem erfolgreichen Abschluss übernehmen wir unsere Azubis in der Regel“, sagt Jens Stoppok.

Am 1. September hatten fünf ehemalige Auszubildende ihren Berufsstart als Pflegekräfte auf den Stationen in den Kliniken Freital und Dippoldiswalde. „Wir freuen uns besonders, dass wir schon das zweite Jahr in Folge eine 1,0 auf dem Abschlusszeugnis eines Azubis stehen haben.“ (SZ)

