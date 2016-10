Azubis starten am Klinikum Die Zukunftschancen für die Lehrlinge stehen nicht schlecht. Auch Studieren ist möglich.

Mehr als doppelt so viel Azubis wie hier zu sehen, sind an den Weißeritztal-Kliniken ins Lehrjahr gestartet. © Archiv: SZ

An den Weißeritztal-Kliniken sind jetzt 20 neue Lehrlinge in eine Ausbildung gestartet. In den kommenden drei Jahren werden drei Männer und 17 Frauen zwischen 16 und 29 Jahren zu Gesundheits- und Krankenpflegern ausgebildet. Damit sind die 20 Ausbildungsplätze, die das Klinikum jährlich anbietet, belegt. Insgesamt 55 Lehrlinge erlernen derzeit am Klinikum den Pflegeberuf. Sie kommen aus ganz Deutschland, ein junger Mann stammt aus Libyen. Über einen Mangel an Bewerbern kann sich das Klinikum nicht beklagen. „Wir bekommen viele Bewerbungen“, sagt Pflegedirektorin Petra Vitzthum. Die Weißeritztal-Kliniken führen dies unter anderem auf die guten Übernahmechancen zurück. „Nach einem erfolgreichen Abschluss übernehmen wir unsere Azubis in der Regel auch.“ So begannen am 1. September zehn ehemalige Auszubildende als Pflegekräfte auf den Stationen in den Kliniken Freital und Dippoldiswalde.

Zusätzlich starteten in den vergangenen Wochen zwei junge Frauen in die Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen und zur Operationstechnischen Assistenten. Im Medizinischen Versorgungszentrum in Dippoldiswalde wird eine weitere junge Frau zur Arzthelferin ausgebildet. Eine weitere Chance, sich beruflich zu orientieren, nutzen zwei andere junge Leute. Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Evangelischen Hochschule Dresden, der Berufsfachschule Dresden Friedrichstadt und des Freitaler Klinikums absolvieren sie ein Studium zum Gesundheits- und Krankenpfleger. (SZ/cb)

