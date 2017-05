Azubis für Hotels und Restaurants gesucht Jugendliche, die eine Ausbildung im Gastgewerbe im Auge haben, können sich bald an einem besonderen Tag aus erster Hand informieren.

Pirna/Sebnitz. Für Schüler der achten und neunten Klassen hat sich der deutsche Hotel- und Gaststättenverband in der Sächsischen Schweiz wieder einen besonderen Info-Tag überlegt. Am 13. und 14. Juni fahren junge Menschen, die mit einer Ausbildung zum Koch, Hotel- oder Restaurantfachmann oder als Kellner liebäugeln, mit einem Dampfschiff von Pirna nach Bad Schandau. Dabei bekommen sie Infos zu Ausbildungsmöglichkeiten in der Hotellerie und Gastronomie.

„Bereits an Bord können die Jugendlichen einen Blick hinter die Kulissen werfen“, sagt Dehoga-Chef Gunter Claus. Sie werden Hotels besuchen und mit Köchen und Rezeptionisten diskutieren. Übernachtet wird im Papstdorfer Kinder- und Jugenddorf Erna. Wer möchte, bekommt anschließend ein bezahltes Praktikum. (SZ)

Schüler können sich bis zum 5. Juni anmelden unter info@dehoga-ssw.de oder der Telefonnummer 03501460640. Eine Schulbefreiung für die zwei Tage organisiert der Dehoga-Verband.

