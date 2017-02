Azubi-Sorgen beim Heide-Forstchef Eigentlich könnte Heiko Müller in Sachen Lehrausbildung zufrieden sein. Eigentlich.

Jedes Jahr bietet der Forst in der Dresdner Heide vier Ausbildungsplätze zum Forstwirt an. Aktuell sind Lehrlinge des zweiten und dritten Lehrjahres am Försterhain in Ullersdorf bei Baumfäll-Arbeiten im Einsatz. © Kristin Richter

Das Schwierigste ist, die richtige Auswahl zu treffen. Denn während viele Unternehmen klagen, sie würden auf Lehrstellen-Angebote kaum noch ausreichend Bewerber finden, hat Heiko Müller, der Chef des hiesigen Forstbezirks, diese Sorgen nicht. „Für unsere vier Ausbildungsplätze als Forstwirt, die wir jedes Jahr anbieten, gibt es stets um die 50 Bewerber“, freut er sich. Noch vor fünf bis sechs Jahren, „war das mal spürbar rückläufig, nun aber boomt es wieder regelrecht“. Übrigens ist das nicht nur eine Sache für junge Männer, stellt er klar. „Auch junge Frauen werden hier zum Forstwirt ausgebildet.“

Derzeit in Ullersdorf aktiv

Und bisher hat das mit der Auswahl meist auch richtig gut funktioniert, findet Heiko Müller. „Wir haben es fast immer gut hinbekommen, das richtige Team zusammenzusetzen“, sagt er. Aktuell sind ja bekanntlich Azubis aus dem zweiten und dritten Lehrjahr in der Heide am Försterhain in Ullersdorf aktiv, um hier Platz in einem Eichen-Bestand zu schaffen (SZ berichtete). Eine anspruchsvolle Aufgabe, sagt der Forstchef. Denn hier müssen die Azubis lernen, „die Bäume so sanft zu fällen, dass sie die Kronen der Nachbarbäume nicht beschädigen“, beschreibt Heiko Müller. „Es ist ja wichtig, dass die Azubis nicht nur die einfachen Dinge lernen, später gibt es ja auch nicht nur einfache Dinge für sie zu tun“, macht er klar. Und überhaupt, sagt Heiko Müller dann, sei die Ausbildung in der Dresdner Heide für die jungen Leute eine sehr, sehr gute. „Wer das erfolgreich packt, ist dann eine echte Fachkraft“, freut er sich.

Also alles paletti in Sachen Ausbildung im Wald zwischen Langebrück, Klotzsche und Ullersdorf? Nicht ganz, räumt der Forstchef ein. Er würde sich schon wünschen, dass die Azubis nach der Lehre auch im staatlichen Forstbetrieb bleiben können. „Wir würden sie schon durchaus brauchen“, sagt er. Aber nur wenige bekommen die Chance dazu, wechseln deshalb ruckzuck nach der erfolgreichen Abschlussprüfung zu den zahlreichen privaten Waldfirmen. „Die nehmen sie natürlich mit Kusshand“, weiß Heiko Müller.

Ausbildungsstart im August

Der staatliche Forstbetrieb könne im besten Fall nur befristete Stellen anbieten. „Die Einsparungen im öffentlichen Dienst sind bei uns eben auch zu spüren“, macht der Forstchef klar. Deutlich zu spüren sogar, fügt er an – und verweist auf den aktuellen Altersdurchschnitt der fest angestellten Mitarbeiter in seinem Bereich. Der liegt derzeit zwischen 52 und 53 Jahren. Für eine körperlich durchaus anspruchsvolle Arbeit. „Hier wären junge Nachwuchskräfte also wirklich gut“, hofft Heiko Müller, dass sich demnächst vielleicht etwas ändern könnte. Denn aktuell nimmt der Freistaat ja wieder Geld für neue Stellen im öffentlichen Dienst in die Hand. „Aber zunächst eben mal bei der Polizei und für Lehrer – was natürlich sehr, sehr wichtig ist, das kann ich als Vater zweier schulpflichtiger Kinder natürlich nur unterstreichen“, räumt der Forstchef ein. Bleibt aber trotz kritischer Sicht gelassen.

Und so wird Heiko Müller demnächst also auch wieder Gespräche mit den zahlreichen Bewerbern für die aktuellen vier Azubistellen führen, die im August dann ihre Lehrzeit starten werden. „Es hilft ja der Branche insgesamt, wenn es gut ausgebildeten Nachwuchs gibt“, sagt der Forstchef. Und etliche der einstigen Lehrlinge sieht er ja dann auch regelmäßig wieder: „Wenn wir Aufträge an private Firmen vergeben, dann sind häufig auch unsere ehemaligen Azubis dabei.“

