Azubi fertigt Pumpen für die Autoindustrie Florian Lange lässt sich zum Werkzeugmechaniker ausbilden. Das ist nicht nur Millimeterarbeit. Er hat klare Vorstellungen.

Florian Lange bedient ein Bohrfräswerk. Der Azubi erlernt bei der Kläger Plastik GmbH in Hartha den Beruf des Werkzeugmechanikers. © André Braun

Florian Lange steht an einem Bohrfräswerk. Er fertigt einen präzisen Zwischenring an. Am Ende wird dieser Bestandteil einer Spritzgussform zur Herstellung von Kunststoffteilen, in diesem Fall eines Pumpengehäuses, sein. Dieses wird später in Motoren deutscher Automarken verbaut. Der 19-Jährige absolviert derzeit seine Ausbildung zum Werkzeugmechaniker bei der Kläger Plastik GmbH in Hartha.

Er ist jetzt im dritten Lehrjahr. Dreieineinhalb Jahre dauert die Ausbildung insgesamt. Der Roßweiner, der an der Oberschule der Stadt seinen Abschluss gemacht hat, hatte schon während der Schulzeit eine klare Vorstellung davon, was er später einmal werden will: Werkzeugmechaniker eben. „Ich habe 19 Bewerbungen verschickt und mich am Ende für dieses Unternehmen in Hartha entschieden. Es hat mir vom Umfeld her am besten gefallen“, erzählt er.

Der Wunsch, einen Beruf in der Metallfach-Richtung einzuschlagen, ist aus der Familie heraus entstanden. Sein Opa und sein Vater haben ebenfalls in dieser Branche gearbeitet. „Ich habe mich im Internet erkundigt und bin dadurch auf den Werkzeugmechaniker aufmerksam geworden“, erzählt er.

Die Ausbildung sei anspruchsvoll. Doch er habe die richtigen Voraussetzungen mitgebracht, sagt Nicole Hinz, die im Unternehmen für den Bereich Personal zuständig ist. Technisches Verständnis sei das Wichtigste. Zudem müssen die Noten, vor allem die in Mathe und Physik, stimmen. „Mindestens ein Durchschnitt von 3 sollte es sein. Aber je besser die Noten sind, desto besser sind die Chancen für einen guten Berufsabschluss und die anschließende Übernahme im Unternehmen“, sagt Nicole Hinz. Denn die theoretische Ausbildung sei ebenso anspruchsvoll. „Es gibt verschiedene Lernfelder, die miteinander verzahnt sind. Es geht dabei vor allem um den Werkzeugbau“, erklärt Azubi Florian Lange. Die schulische und praktische Grundausbildung erfolgt in Chemnitz – im ersten Jahr fast ausschließlich. „Im dritten und vierten Lehrjahr ist sie zu etwa 80 Prozent am Standort in Hartha“, ergänzt Nicole Hinz.

Florian Lange stellt noch einmal klar, dass es bei der Werkzeugmechaniker-Ausbildung nicht um die Werkzeuge geht, die zur Bearbeitung von Metallteilen verwendet werden, sondern darum, die Technologien zu erlernen, mit denen aus verschiedenen, meist metallischen Rohmaterialien Fertigungseinrichtungen hergestellt werden. Im Fall von Kläger Plastik sind das oft Formen zur Verarbeitung technischer Kunststoffe. Diese müssen bis aufs Tausendstel genau gefertigt sein, denn sie dienen als Negativabdruck für das Kunststoffteil, das produziert und ausgeliefert wird.

Bevorzugt stelle das Unternehmen Schulabgänger aus der Region ein. „Unser Einzugsgebiet reicht von Mittweida bis Döbeln“, erzählt Nicole Hinz. Deshalb wird sich die Firma bei der Messe „Schule macht Betrieb“ präsentieren – und zwar sowohl in Mittweida (10. September) als auch in Döbeln. „Viele Schüler wissen nicht, was sich hinter dem Ausbildungsberuf Werkzeugmechaniker verbirgt“, so Nicole Hinz.

Ausbildungsmesse „Schule macht Betrieb“: Sonnabend, 24. September, 10 bis 15 Uhr, im WelWel Döbeln

