Azubi-Casting in Radeberg Mit einer ungewöhnlichen Form suchen das Krankenhaus und die Frequenz GmbH Lehrlinge.

Caroline Jentzsch war im vergangenen Jahr beim Azubi-Casting dabei. Jetzt ist sie im ersten Lehrjahr bei der Frequenz Elektro GmbH in Radeberg. © Thorsten Eckert

Caroline Jentzsch hat sich vor einem Jahr getraut – und es hat geklappt: Sie war beim „Azubi-Casting“, das seit einigen Jahren gemeinsam von der Radeberger Frequenz Elektro GmbH und der Asklepios-ASB Klinik Radeberg organisiert wird. Nun lernt die junge Radebergerin im ersten Lehrjahr.

Ein ungewöhnliches Auswahlverfahren für Auszubildende ist das Ganze – aber ein erfolgreiches. „Es ist ein Bewerbungsverfahren in einer lockeren Art und Weise“, sagt Heike Lamprecht, die Pflegedienstleiterin der Klinik. Die Jugendlichen haben im Laufe des Bewerbungstages an verschiedenen Stationen die Gelegenheit, ihre persönlichen Stärken und Talente unter Beweis zu stellen. So lernen sich quasi beide Seiten wirklich kennen, weiß Heike Lamprecht. Am 14. Januar ist es wieder soweit, von 9 bis 16 Uhr in den Räumen der Frequenz GmbH an der Ziegelei.

Auch wenn beide Unternehmen völlig unterschiedlichen Branchen angehören, können wichtige Eigenschaften, die bei den Ausbildungsberufen Voraussetzung sind, geprüft werden, verrät Heike Lamprecht. Gutes Allgemeinwissen zum Beispiel, Kommunikation, Teamgeist und Kreativität. Gesucht werden künftige Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Elektroniker und Kaufmänner beziehungsweise -frauen. Beide Unternehmen setzen dabei auf Fachkräfte-Nachwuchs aus der Region. „Die Jugendlichen sollen möglichst in der Region bleiben, hier ihr Wissen und Können einbringen und Wurzeln schlagen“, beschreibt Heike Lamprecht. (SZ/JF)

