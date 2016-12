Axtmann schlägt wieder zu Anfang des Jahres machten illegal gefällte Bäume in und um Riesa von sich reden. Nun gibt es einen neuen Fall.

Ein offenbar gesunder Pappelbaum am Feldweg zwischen Großrügeln und Zaußwitz musste vor wenigen Tagen daran glauben. Offenbar schlug hier wieder jener unbekannte Baumfrevler zu, der Anfang des Jahres schon von sich reden machte. © Eric Weser

Die rätselhaften Baumfällungen rund um Riesa und Strehla gehen anscheinend weiter. Auf dem Feldweg zwischen der S 31 bei Zaußwitz und Großrügeln ist vor wenigen Tagen eine Pappel umgehauen worden. Die Tat trägt die Handschrift jenes unbekannten Baumfrevlers, der offenbar schon Anfang des Jahres mehrfach in der Gegend zugeschlagen hatte. Damals registrierte das Riesaer Rathaus an mehreren Stellen illegal gefällte Bäume. Jedes Mal war der Stamm in etwa einem Meter Höhe umgehauen, der Baum an sich wurde vor Ort liegengelassen.

Losgegangen war es mit einer Winterlinde am Elberadweg Höhe Schäferweg. Kurze Zeit später wurden zwei umgehauene Pappeln am Feldweg zwischen Pochra und Großrügeln entdeckt. Mitte Februar entdeckten Stadtmitarbeiter erneut Bäume, an denen die Axt angesetzt worden war: eine Eiche am Spielplatz der Apfelplantage und eine weitere am Krähenhüttenweg. Dass der Täter eine Axt benutzt, steht für Experten außer Frage. Der beim ersten Fall nahe der Elbe noch im Verdacht stehende Biber war schnell entlastet.

Der neue Vorfall bei Großrügeln hat sich Mitte voriger Woche ereignet , schätzt Ortschaftsrat Enrico Scholtka. Er hat ihn inzwischen bei der Stadt Strehla gemeldet, damit die sich um den Baum kümmert.

Eine Idee, wer hinter den mysteriösen Baumfällungen steckt, hat Scholtka nicht. „Im Dorf wurde auch schon gerätselt.“ Kinder als Übeltäter schließt der Großrügelner aus. Die Pappel habe einen zu stattlichen Durchmesser, als dass Halbwüchsige gehackt haben könnten. „Ich schätze, eine halbe Stunde hat man da locker zu tun.“

Schon bei den ersten Fällen war über Täter und Motiv gerätselt worden. Brennholz-Beschaffung fällt aus – die umgehackten Bäume werden stets liegengelassen. Julian Heiermann vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hatte ins Gespräch gebracht, dass der oder die Unbekannte es auf Aufmerksamkeit abgesehen hat. Dagegen sprechen die doch recht entlegenen Orte einiger Axt-Attacken. Die Agrarfirma, die das Feld bewirtschaftet, erklärte sich für die Vorfälle ebenfalls nicht verantwortlich.

Immerhin liegt die umgehauene, etwa fast 20 Meter hohe Pappel diesmal nicht quer über einem benachbarten Weg, wie einige Male in der Vergangenheit. Eine Verkehrsgefahr besteht also nicht.

Ortschaftsrat Enrico Scholtka kann nicht verstehen, warum wieder ein anscheinend gesunder Baum einfach umgehackt wurde. Auch der Nabu hatte die Baumfällungen als klaren Fall von Vandalismus bezeichnet. Die Hoffnung von Naturschützer Julian Heiermann vom Februar, dass die Axt des Unbekannten schnell abstumpft, hat sich aber offenbar nicht erfüllt. Und auch eine Anzeige der Stadt Riesa hat nichts ergeben, heißt es aus dem Rathaus. Wer hinter dem Baumfrevel steckt, bleibt damit weiterhin ein Rätsel.

