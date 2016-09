Axt-Mann zerstört Stromkasten Die Polizei hat den 25-jährigen Deutschen in Weißwasser in Tatortnähe schnappen können – und stellten noch mehr fest.

Ein Polizeiauto vor dem Amtsgericht in Dresden. © Fabian Schröder

Weißwasser. Zeugen informierten die Polizei am Mittwochnachmittag, dass ein Mann in Weißwasser mit einer Axt an der Straße des Friedens auf einen Stromkasten eingeschlagen hatte. Die alarmierten Streifen des örtlichen Polizeireviers stellten den 25-jährigen Tatverdächtigen aufgrund einer guten Personenbeschreibung wenig später in Tatortnähe. Laut Polizei stand der Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft unter Akoholeinfluss. Umgerechnet 1,5 Promille zeigte das Messgerät an. Der am Stromkasten verursachte Sachschaden betrug etwa 250 Euro. (szo)

