Axel Prahl singt im Theater Görlitz Der Schauspieler gibt mit Regisseur Andreas Dresen und Band am Freitagabend ein Konzert. Diese und weitere Veranstaltungen bietet der sz-veranstaltungskalender.com.

Axel Prahl, Andreas Dresen und Band. © PR

Axel Prahl und Andreas Dresen – die als Schauspieler und Regisseur von Kritik wie Publikum geschätzt werden, greifen am Freitag, ab 19 Uhr, im Großen Saal des Görlitzer Theaters zu Gitarre und Mikrofon. Mit ihrer Band geben sie dort ein Sonderkonzert. Axel Prahl als Musiker war eine der Überraschungen in der Musikszene des vergangenen Jahres. Mit Andreas Dresen gibt es in diesem Konzertabend neben Songs von Gundermann, Rio Reiser oder Gisbert von Knyphausen auch Stücke, die aus Prahls eigener Feder und seinem Debüt-Album „Blick aufs Mehr“ stammen. Karten kosten zwischen 17 und 37 Euro und sind im Theater erhältlich. (SZ)

