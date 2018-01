Awo plant Neubau neben dem Zentralhospital Der Stadtrat soll am Donnerstag über die Pläne entscheiden. Das Projekt wurde bereits nicht öffentlich diskutiert.

Die Arbeiterwohlfahrt Oberlausitz plant eine Großinvestition in Görlitz. Das geht aus den Unterlagen des Stadtrates für den kommenden Donnerstag hervor. Demnach plant die Awo einen Neubau am Lutherplatz. Auf der Tagesordnung der Stadträte steht das Thema am Donnerstag als „Erweiterung und Umstrukturierung des Zentralhospitals Krölstraße 46“.

Die Awo will die Altenpflege in Görlitz offensichtlich deutlich ausbauen, will einen Neubau, oder wie es in den Unterlagen für den Stadtrat heißt, einen „Erweiterungsbaukörper“. Das Vorhaben wurde bereits in mehreren Ausschüssen des Stadtrates vorberaten, allerdings nicht-öffentlich und ohne Beschlüsse zu fassen. Am Donnerstag, während der nächsten Stadtratssitzung, soll eine Entscheidung fallen, dann jedoch öffentlich.

Bevor es mit dem Bau soweit ist, müssen die Stadtratsmitglieder einen Bebauungsplan für das betroffene Grundstück aufstellen. Das ist in dem Fall das Thema der kommenden Ratssitzung. Eingereicht wird die Beschlussvorlage vom Amt für Stadtentwicklung und dessen Chef Hartnut Wilke. Ein Bebauungsplan werde am Lutherplatz zum Schaffen von Baurecht und zur „Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung“ notwendig.

Die Awo plant einen mehrgeschossigen Bau mit einem Übergang zum schon auf dem Gelände befindlichen Zentralhospital. Planungskosten und eventuelle Erschließungskosten würde die Arbeiterwohlfahrt übernehmen. Dazu soll ein städtebaulicher Vertrag geschlossen werden. Denkmalpflegerische Belange seien im Vorfeld bereits diskutiert worden, heißt es in den Unterlagen für die Stadtratsmitglieder. Dirk Reinke, Chef der Awo Oberlausitz, wollte sich zum Thema Lutherplatz Görlitz zuletzt nicht äußern.

In den Plänen, die den Görlitzer Stadträten vorliegen, sieht es so aus, dass für den Neubau Bäume gefällt und vorhandene Gebäude abgerissen werden müsse. Das beträfe unter anderem den Pavillon und das Gartengerätehaus. Der bekannte und durchaus umstrittene Kiosk an der Ecke Lutherplatz ist laut des Bebauungskonzeptes zunächst nicht vom Abriss betroffen. Allerdings ist die Kult-Anlaufstelle inzwischen geschlossen. Die Awo hatte den Pachtvertrag gekündigt. Was das Ganze kosten wird, darüber gibt es derzeit noch keine Angaben.

Die Awo verfügt mit dem Zentralhospital in Görlitz über eine Grundstücksfläche von über 10 000 Quadratmetern in bester Lage. Derzeit bietet die vollstationäre Pflege 80 Plätze in 16 Einzelzimmern und 32 Doppelzimmern auf drei Etagen. Die Zimmer sind zwischen 25 und 49 Quadratmetern groß. Zudem hat die ambulante Pflege ihren Stützpunkt im Zentralhospital. Mit der Umgestaltung, dem Neubau sollen neue teilstationäre Angebote einer Tages- und Nachtpflege geschaffen werden. Die umstrukturierte und erweiterte Einrichtung würde insgesamt 84 Pflegeplätze bereitstellen.

Das Zentralhospital steht unter Denkmalschutz. Es wurde 1863 als Hospital der „Altenumsorge“ eröffnet und war in eine städtische Stiftung eingebunden. Zu der gehörten auch Ländereien, Wälder und Teiche. 1952 wurde die städtische Stiftung Zentralhospital aufgelöst. Das Vermögen ging an die Stadt. Das Gebäude ging in den Verbund der staatlichen Feierabend- und Pflegeheime der Stadt über.

Nach den gesellschaftlichen Veränderungen kam das Zentralhospital 1992 in die Hände der Awo. Die hatte sich 1990 in Görlitz wieder gegründet. Von 1996 bis 1998 wurde das Zentralhospital gründlich saniert. 2012 gingen die Awo-Kreisverbände Görlitz und Oberlausitz zusammen. Seit dem gehört das Zentralhospital zum Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Oberlausitz mit Sitz in Löbau.

