Awo-Kita ist eine sehr bewegte

Der Internationale Kindertag 2017 stand für die Awo-Kita „Anne Frank“ in Kamenz ganz im Zeichen der Verleihung des Zertifikates „Bewegte Kita – Partner für Sicherheit“. Nachdem die Einrichtung von Dezember 2015 bis Januar 2017 gemeinsam mit 20 anderen Kitas aus ganz Sachsen an dem Projekt „Bewegte Kita – Partner für Sicherheit“ der Unfallkasse Sachsen sowie der Universität Leipzig teilgenommen hat, wurde der Leiterin der Einrichtung, Andrea Knothe, nun das Zertifikat überreicht.

Die Zertifizierung beinhaltete zahlreiche Fortbildungen zum Thema Bewegung, aber auch Sicherheit, die Einbindung der Elternschaft, zum Beispiel mittels eines „bewegten Elternabends“, die Schaffung von Bewegungskisten in den Gruppen, die jährliche Durchführung des Flizzy-Abzeichens und die Nutzung von Bewegungsangeboten in der Umgebung . Deshalb nutzte die Awo-Kita „Anne Frank“ den diesjährigen Kindertag, das Eingangsschild der Kita um den Schriftzug „Bewegte Kita - Partner für Sicherheit“ zu erweitern. In einem feierlichen Rahmen brachte die Firma Schilder- und Werbeservice Hauffe aus Biehla/Schönteichen den Schriftzug an. Die Kinder der Kita erhielten neue kindgerechte Sportgeräte, wie Trampolin, Hockeyspiel, Fahrzeuge und Bausteine, die gleich im großen Garten der Kindertagesstätte ausprobiert wurden.

Zusammenarbeit mit dem OSSV

Nachdem die Awo-Kita „Anne Frank“ diesen besonderen Titel erhielt, bildet sie derzeit alle Erzieherinnen und Erzieher zum Übungsleiter C im Bereich des Breitensportes gemeinsam mit dem Kreissportbund Bautzen aus. Die gewonnenen Erfahrungen aus Zertifizierung und Übungsleiterausbildung kommen den Kindern direkt zugute, indem die Kita auch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem OSSV Kamenz weiter fortsetzt.

