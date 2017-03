Awo führt Gespräche zur Zukunft der Tafel Für die Einrichtung in Grimma ist mittlerweile eine Lösung in Sicht.

© André Braun

Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt will die Tafeln in Grimma und Döbeln loswerden. Für die Einrichtung in Grimma ist mittlerweile eine Lösung in Sicht. Derzeit laufen Gespräche mit einem Bewerber, der die Tafel übernehmen will, so Daniel Schippan, Geschäftsführer des Kreisverbandes. In Döbeln ist man offensichtlich noch nicht so weit. „Für Vorschläge, wie die Tafel weiter betrieben werden kann, sind wir offen“, sagte Schippan. Dazu seien schon Gespräche mit den Landtagsabgeordneten Sven Liebhauser und Henning Homann, mit dem Landesverband der Tafeln, dem Awo-Ortsverein, Stadträten, verschiedenen freien Trägern und Gewerbetreibenden geführt worden.

Der Vorstand des Kreisverbandes hatte Anfang Dezember beschlossen, die Trägerschaft beider Tafeln einzustellen. Der Mitarbeiterin in Döbeln wurde gekündigt. Der Ortsverein der Awo, der seit einigen Jahren im Kreisvorstand nicht mehr vertreten ist, war über die Entscheidung nicht informiert worden.

Die Arbeiterwohlfahrt sei sich der Verantwortung bewusst und tue alles, damit die Tafeln weiterbetrieben werden, sagte Schippan. „Die Tafeln tragen einen großen Anteil zur Sicherung des sozialen Friedens bei.“ Der Verband hatte angeboten, den neuen Trägern Ausstattung und Fahrzeuge der Tafel zu überlassen und auch die Miete bis Jahresende zu übernehmen. (DA/jh)

