Avenarius-Nachfolger wieder in der Partei

Der neue Chef des Verbindungsbüros von Sachsen in Brüssel ist noch nicht weg, da nimmt die Nachbesetzung im Stadtrat bereits Fahrt auf. Auf Christian Avenarius wird Michael Bäuerle in den Rat folgen, wenn der Fraktionschef der SPD für den neuen Posten ausscheidet. Bäuerle ist wegen der Groko aus der SPD ausgetreten (die SZ berichtete), hat sein Parteibuch verbrannt, das gefilmt und ins Internet gestellt. Nachdem er von seinem Nachrücken in den Rat erfahren hat, kommt die Rolle rückwärts. „Ich habe meinen am Sonntag im Affekt und voll Wut erklärten Austritt widerrufen“, erklärte Bäuerle. „Die SPD hat meine Mitgliedschaft reaktiviert.“ Damit kann er nahtlos in die Fraktion rücken, sonst hätten die Mitglieder zunächst darüber abstimmen müssen. (SZ/awe)

