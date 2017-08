Autozulieferer weiht zweite Halle ein Bei Linde & Wiemann in Rauschwitz wird ins moderne Auto investiert. Tillich lobt den Zulieferer für sein regionales Engagement.

Die neue Anlage im Werk II der Linde & Wiemann Stanztechnik GmbH basiert auf der im eigenen Unternehmen entwickelten Accra-Technologie, dem Warmumformen von Rohren. Dazu sind Fertigungsroboter vonnöten. Ministerpräsident Stanislaw Tillich ist von der Findigkeit der Ingenieure und Werkzeugmacher begeistert, wie man sieht. © Matthias Schumann

Wie wird das Auto der Zukunft aussehen? Für den einen hat es garantiert einen Elektromotor, für den anderen fährt es schon wie von allein – und der nächste hofft, dass ihm Tempo 250 km/ plus im Porsche Panamera unbedingt erhalten bleiben. In einem Punkt aber sind sich alle einig: Die Mobilität wird und muss immer sicherer werden. Und deshalb kommt die neueste Investition des Dillenburger Auto-Zulieferers Linde & Wiemann, der an 19 Standorten weltweit etwa 2500 Leute beschäftigt, gerade zur rechten Zeit. Mehr als 30 Millionen Euro hat der Mittelständler zuletzt in die Hand genommen, um ausgerechnet im sächsischen Rauschwitz bei Elstra in großem Stil zu investieren. Ulrich Schoof: „Das ist unser mit Abstand größtes Vorhaben im Firmenverbund. Damit wollen wir unsere Piranha-Zähne im Haifischbecken zeigen.“ Der geschäftsführende Direktor von Linde & Wiemann hatte am Freitag bei der offiziellen Inbetriebnahme der neuen Produktionshalle dieses durchaus kämpferische Bild gewählt. Und großes Lob erhielt das Unternehmen dafür auch von Sachsens Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich CDU), der mit anderen Vertretern aus Wirtschaft und Politik dem symbolischen Banddurchschnitt beiwohnte.

Der Landesvater freute sich vor der versammelten Belegschaft ausdrücklich über das Engagement von Linde & Wiemann im Freistaat. „Sie haben vor mehr als 20 Jahren nicht zuerst nach Fördermitteln gefragt, sondern damals ein wichtiges Zeichen in einer Region gesetzt, die einen schwierigen Strukturwandel durchmachte.“ Heute trage man als wichtiger Kfz-Zulieferer einen großen Anteil daran, dass Sachsen wieder als „Automobilland“ wahrgenommen werde. Ob bei Daimler in Kamenz oder VW in Dresden oder Porsche in Leipzig – überall werde in Zukunftstechnologien investiert, und auch Linde & Wiemann sind dabei.

Training der Fachkräfte

Bei einem Rundgang durch die neue Halle ließ sich Tillich zu den Details der selbstentwickelten Accra-Technologie ins Bild setzen. Sie gewährleistet das sogenannte Warmumformen von Rohren für wichtige Karosserie-Bauteile, die z.B, auch bei Ford, Bentley, BMW oder im Audi TT verbaut werden. Die aus Dillenburg angelieferten Halbzeuge werden bei 900 Grad mit bis zu 600 Bar so verformt, dass sie nicht nur eine extrem hohe Festigkeit erreichen, sondern auch Gewichtsvorteile bringen – zum Beispiel bei den sogenannten A-Säulen, die im Frontbereich die Fahrgastzelle gegen die Zerstörung bei Überschlägen absichern. Die zentrale Serienproduktion dieser „crashrelevanten Strukturteile“ soll bei Linde & Wiemann im Februar 2018 starten, heißt es. Zunächst auf zwei Anlagen, aber das Erweiterungspotenzial bis hin zur Verdopplung der Kapazität ist bereits vorhanden. Allein in der ersten Ausbaustufe sind 50 neue Arbeitsplätze anvisiert. „Wir brauchen Schlosser, Elektriker beziehungsweise den klassischen Werkzeugmacher“, sagt Direktor Ulrich Schoof. Derzeit sind bei Linde & Wiemann in Rauschwitz 217 Frauen und Männer in Lohn und Brot, aber bald werden es mehr sein. Regionalchef Bernd Vogel: „Es geht um die Rekrutierung und das Training der Fachkräfte.“ Gleichzeitig werde – Stichwort „Industrie 4.0“ – auch am neuen Produktionsleitsystem und an einem Stapler-Leitsystem gearbeitet, was die Zukunftsorientierung des Engagements unterstreicht.

Am Tag nach der offiziellen Halleneröffnung lädt Linde & Wiemann jetzt zu einem Samstag der offenen Tür nach Rauschwitz ein. Von 10 bis 17 Uhr gibt es auch einen Rundgang in die Produktion, wenn auch nur in der alten Halle. Aber, was heißt nur? Im vergangenen Jahr wurden hier etwa 50 000 Tonnen Material zu 33 Mio. Teilen verarbeitet. Auch das ist ansehnlich ...

