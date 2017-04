Autowrack sorgt für Aufsehen Seit Tagen steht ein Mazda in der Alleestraße herum. Die Suche nach dem Eigentümer ist ein Fall für die Polizei.

Seit Anfang April steht ein herrenloser Mazda in der Alleestraße. © Lutz Weidler

Abgestellt und nicht abgeholt: Seit Anfang April steht ein Mazda in der Alleestraße in Riesa-Merzdorf. Die Kennzeichen sind abmontiert, an der Scheibe klebt ein Zettel, darauf eine Nummer der Polizei.

Ein Anblick, der Erinnerungen an einen Fall aus dem Jahr 2015 weckt: Damals stand ein Pkw monatelang in Weida herum, bis ihn die Stadt schließlich auf eigene Kosten entsorgte.

Diesmal liegt der Fall allerdings anders, teilt die Polizei mit: „Beamte des Reviers Riesa hatten den Mazda am 5. April für eine Kontrolle gestoppt.“ Dabei habe sich herausgestellt, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt.

„Zudem war der Mazda nicht zugelassen und nicht pflichtversichert. Die Kennzeichen am Fahrzeug waren Ende März in Dresden gestohlen worden.“ Deshalb werde gegen den Mann unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Diebstahls ermittelt.

Die Polizei sucht nun den Eigentümer. Der müsse sich letztlich um den Verbleib des Wagens kümmern, so eine Polizeisprecherin.

