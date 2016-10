Autoverkehr belastet Tauchritz Weil Laster nicht mehr über Ostritz fahren dürfen, gibt es nun im Görlitzer Süden Ärger.

Durch Tauchritz sollen mehr Lkw fahren, seit die Brücke auf der B99 bei Ostritz für Schwerlaster über 20 Tonnen gesperrt ist. © Pawel Sosnowski

Der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege (parteilos) sieht keine schnelle Entspannung der Verkehrssituation im Görlitzer Ortsteil Tauchritz. Das erklärte er jetzt auf Nachfrage von Rolf Weidle (Bürger für Görlitz) im Stadtrat. Der hatte darauf hingewiesen, dass immer mehr Lastwagen durch Tauchritz fahren, weil sie die Strecke über Ostritz nicht mehr nutzen dürfen. „Das führt in Tauchritz nicht nur zu Einschränkungen in der Wohnqualität, sondern auch zu einer erheblichen Verschlechterung des Straßenzustandes“, so Weidle. Der pensionierte Mediziner will nun wissen, was die Stadt tun kann.

Nicht viel, sagt Deinege: „Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat entschieden, eine Brücke an der Strecke für Schwerlaster über 20 Tonnen zu sperren.“ Gemeint ist die Brücke über den Steinbach zwischen Ostritz und Leuba. Görlitz aber habe keine Brücke, die sich ebenfalls sperren lasse. So bliebe eventuell die Möglichkeit einer Umleitung über das Industriegebiet. Dazu müssten dort aber erst einmal die Besitzverhältnisse und die technischen Möglichkeiten geklärt werden, so der OB. Eine schnelle Lösung sehe er folglich nicht.

zur Startseite