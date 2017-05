Autoteilediebe schlagen in Weißwasser zu Die Kriminellen hinterlassen einen Sachschaden von 1 500 Euro.

Symbolfoto © dpa

Weißwasser. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch auf das Gelände des ACO-Autohauses auf der Industriestraße in Weißwasser eingedrungen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit.

Die Diebe montierten von zwei Opel Mokkas die kompletten Räder im Gesamtwert von 4 000 Euro ab und stahlen diese. Der entstandene Sachschaden auf 1 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt. (sz/on)

