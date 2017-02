Autoteile gestohlen Einbrecher bedienen sich an in einer Halle abgestellten Fahrzeugen.

Unbekannte drangen in den vergangenen Tagen in eine Werkhalle an der Meißner Straße in Radebeul ein. Dort bauten sie an drei Autos - zwei Ford und einem Volvo - die Scheinwerfer aus und stahlen die Teile im Wert von rund 3.000 Euro.

Aus dem Polizeibericht zurück 1 von 2 weiter Einbruch in Baumarkt Radebeul. Montagnacht schlugen Unbekannte mit einem Stein eine Türscheibe zu einem Baumarkt an der Meißner Straße ein und verschafften sich Zugang zum Inneren. Dabei lösten die Täter einen Alarm aus. Sie flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei. Derzeit ist unbekannt, ob etwas gestohlen wurde. Die Ermittlungen dauern an. Fahrzeuge beschädigt Riesa. Am Wochenende begaben sich Unbekannte zu einem Autohaus an der Rostocker Straße und zerkratzten den Lack von sechs Fahrzeugen, darunter einen BMW, Mercedes, Skoda, Citroen sowie Renault. An einem Nissan schlugen die Täter eine Scheibe ein. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

