Autoteile aus Werkstatt geklaut

Seniorin angefahren Dippoldiswalde. Donnerstagabend fuhr der 68-jährige Fahrer eines VW Golf eine 72-jährige Fußgängerin auf der Brauhofstraße in Dippoldiswalde an. Der 68-Jährige übersah bei der Einfahrt in ein Grundstück offensichtlich die Frau und fuhr ihr über den Fuß. Die 72-jährige Seniorin musste leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Einbruch in Werkstatt Sebnitz. Unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Donnerstag in eine Werkstatt auf dem Schillerplatz in Sebnitz ein. Die Diebe klauten mehrere Autokühler sowie diverse Kleinteile für Motoren. Der Stehlgutschaden ist noch nicht abschließend bezifferbar.

Baugeräte geklaut Freital. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag in eine Baustelle an der Straße Schöne Aussicht in Pesterwitz ein. Die Täter hebelten einen Baucontainer auf und drangen anschließend in einen Rohbau ein. Aus diesem stahlen sie Baumaschinen im Wert von ca. 4000 Euro. Die Höhe des Sachschadens wurde auf etwa 100 Euro geschätzt.

Zeugen nach Parkplatzunfall gesucht Neustadt. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß am Dienstag, gegen 9 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Wilhelm-Külz-Straße gegen einen geparkten Opel Astra. Der Verursacher verließ unerlaubt den Unfallort. Am Opel entstand ein Schachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum unbekannten Fahrzeug oder zum Unfallverursacher machen können. Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Sebnitz entgegen.