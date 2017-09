Autoschrauber mit Herz Tuner der Region laden am Wochenende an den Bautzener Stausee. Ihr Ziel: Vorurteile abbauen und nebenbei Gutes tun.

Tuner wie Clemens Proft lieben schicke Autos. Ihre Fahrzeuge präsentieren sie am Sonnabend auf dem Parkplatz am Stausee Bautzen. © privat

Sie fahren aufgemotzte Karren, prahlen mit ihren tiefergelegten Autos, deren Felgen in der Sonne blitzen, drehen ihre Anlage immer voll auf, lassen den Motor aufheulen und behindern mit ihrer rasanten Fahrweise den Straßenverkehr. So würden wohl viele antworten, wenn man sie fragt, was sie von einem Tuner halten. Fragt man die Autoschrauber selbst, dann antworten sie nur: „Alles bloß Vorurteile.“

Zwei, welche die Tuner-Szene vehement verteidigen, sind Clemens Proft und Wolf-Dietmar Manicke. Beide Männer lieben schicke Autos und helfen gern mit, wenn sich am Wochenende die Tuner-Szene der Region am Bautzener Stausee trifft. Am Sonnabend laden die Seat Crew Sachsen und die Skoda Freaks zu einer Veranstaltung ein, die vor allem eines bewirken soll. Die Organisatoren wollen zeigen, dass die Autofreaks auch anders können. Die Gewinne, die bei dem Treffen zusammenkommen, spenden die Autoschrauber einer Einrichtung für Mütter und ihre Kinder in Wuischke. Das Programm startet ab 12 Uhr auf dem großen Parkplatz an der Talsperre. Besucher können dann verschiedene Wettbewerbe sehen. Dabei geht es darum, wer das schönste Auto hat. Einen Preis bekommt auch der Schrauber, dessen Auto über die beste Stereoanlage verfügt. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und ein Bobbycar-Rennen. Der Eintritt kostet zwei Euro pro Person. Kinder bis zwölf Jahre dürfen kostenlos zum Treffen. „Wer sein Auto präsentieren möchte, der zahlt fünf Euro“, erklärt Wolf-Dietmar Manicke.

Der Mann aus Olbersdorf schraubt zwar nicht mehr an den Autos – die Familie steht jetzt im Vordergrund – aber es gab eine Zeit, in der er jede freie Minute mit den Fahrzeugen verbrachte. „Natürlich erklären manche einen für bescheuert, wenn man 13 000 D-Mark in einen Satz Räder steckt“, sagt er. Fürs Wochenende hofft er, dass auch viele Familien zum Bautzener Stausee kommen. Der Auto-Experte will den Besuchern zeigen, wie so ein Treffen abläuft und warum das Tunen so viel Spaß machen kann.

Wenn alles gut klappt, wollen die Tuner das Treffen nächstes Jahr wiederholen – und dann erneut eine gemeinnützige Einrichtung der Region unterstützen.

Tuner-Treff am Stausee: Sonnabend zwischen 12 und 22 Uhr auf dem großen Parkplatz an der Talsperre Bautzen.

zur Startseite