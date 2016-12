Autoschieber pokert im Gerichtssaal zu hoch Ein Mann aus Tschechien soll beim Diebstahl eines VW-Busses geholfen haben. Vor Gericht hätte er lieber reden sollen.

© dpa

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das mag im Leben oft zutreffen. Vor Gericht verhält sich das aber anders. Zieht es ein Angeklagter vor, sich nicht zu äußern, obwohl die Beweislage erdrückend ist, führt das im Fall einer Verurteilung meist zu einer höheren Strafe, während sich ein Geständnis durchaus strafmildernd auswirken kann.

Genau das versuchte jetzt am Amtsgericht Pirna ein Richter einem mutmaßlichen Autodieb zu erklären. Der 28-jährige Mann war angeklagt, weil er in der Nacht vom 22. April dieses Jahres in Langburkersdorf gemeinsam mit einem Komplizen einen VW T 5 aus einem Carport gestohlen und über die tschechische Grenze verschoben haben soll.

Von Beginn an schwieg Alexander K., der in Tschechien bereits unter Bewährung steht, zu den Vorwürfen. Wohl, weil er dachte, dass man ihm die Tat nicht ohne Weiteres würde nachweisen können. Bereits hier merkte Richter Andreas Beeskow an, dass sich diese Vorgehensweise womöglich ungünstig auf den Fortgang des Verfahrens auswirkt, da laut Aktenlage vieles dafür sprach, dass der Angeklagte an der Tat zumindest beteiligt war.

Tatsächlich hatten Beamte eines Streifenwagens in der Tatnacht zwei Personen in dem VW-Transporter sitzen sehen. Aufgefallen war ihnen das Fahrzeug, weil es recht zügig Richtung tschechischer Grenze unterwegs war. „Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verloren wir es zwischenzeitlich aus dem Sichtfeld“, berichtete ein Streifenpolizist. Die alarmierten Kollegen am Grenzübergang konnten den Wagen ebenfalls nicht stoppen. „Also nahmen wir die Verfolgung auf“, erklärte der Beamte. Er und sein Kollege folgten dem rasenden Transporter durch mehrere Ortschaften in Tschechien. Auf einem Feldweg hatten die Insassen den Wagen schließlich angehalten und waren zu Fuß weiter geflohen.

Ab da übernahm die tschechische Polizei. Während einer der beiden Flüchtigen entkam, entdeckte ein Spürhund den Angeklagten kurz darauf in der Laube eines Gartengrundstücks. Hier fanden die Eigentümer später, unter einem Holzstapel versteckt, eine Tüte mit typischem Werkzeug für Autoeinbrüche, darunter einen sogenannten Polenschlüssel sowie Gerätschaften zum Überbrücken von elektronischen Wegfahrsperren.

Verhängnisvolle DNA-Spuren

Auf dem Werkzeug sowie im Beifahrerbereich des gestohlenen VWs befanden sich Fingerabdrücke und DNA-Spuren des Angeklagten. Es wurden aber auch Anhaltspunkte gefunden, die darauf hinweisen, dass der zweite Mann der Haupttäter war. Der Spurenlage nach hatte er das Auto aufgebrochen und weggefahren. Das bestätigten auch die Angaben, die Alexander K. kurz nach seiner Festnahme bei der tschechischen Polizei gemacht hatte. Da hatte er zu Protokoll gegeben, bei dem Diebstahl, der angeblich eine Auftragshandlung war, nur assistiert zu haben.

Der zweite Täter, dessen Spuren an und im Fahrzeug gefunden wurden, war der Polizei letztendlich ins Netz gegangen, als er einen Skoda stehlen wollte. Vor dem Gericht in Pirna behauptete der 41-jährige Werkzeugmacher nun, am 22. April allein in Langburkersdorf gewesen zu sein. Den Transporter will er ohne Hilfe entwendet haben. Auch als ihn der Richter mit den Aussagen der Polizeibeamten konfrontierte, blieb er dabei, die Tat eigenständig begangen zu haben. Dem Angeklagten sei er nie begegnet, sagte der Mann.

Für den Verteidiger waren damit genügend Zweifel an der Mittäterschaft seines Mandanten gesät. Zudem argumentierte der Anwalt weiter, sei es zur Tatzeit dunkel gewesen, sodass niemand Alexander K. hätte eindeutig erkennen können. Für den Fall eines Schuldspruchs führte er an, dass sein Mandant nicht gewerbsmäßig gehandelt hatte und sich, wenn überhaupt, nur wegen Beihilfe verantworten müsse.

Richter und Schöffen sahen das anders. Für sie stand nach der Beweisaufnahme die Mittäterschaft des Angeklagten fest. Fingerabdrücke und DNA-Spuren, so begründete Richter Andreas Beeskow die Entscheidung, wiesen deutlich auf den Angeklagten als aktiven Mittäter hin. Auch gingen er und die Schöffen davon aus, dass hier ein gewerbsmäßiges Handeln vorlag, da im Versteck des Angeklagten Auto-Einbruchswerkzeug gefunden worden war, das üblicherweise von Profis genutzt werde. Das lege man sich nicht für eine einmalige Tat zu, sagte Beeskow.

Zwei Jahre und zwei Monate Gefängnis lautete das Urteil gegen Alexander K., der gebürtiger Russe ist, aber seit seiner Kindheit in der Tschechischen Republik lebt. Für ihn und seine extra aus der Heimat angereiste Familie ein Schock. Ein Geständnis hätte sich positiv auf das Strafmaß ausgewirkt, mahnte Richter Beeskow abschließend den Verurteilten. „Ihr Schweigen war für uns nicht nachvollziehbar.“

zur Startseite