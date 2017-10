Autoschieber entkommt nach Verfolgungsjagd Er flüchtet in einem offenbar gestohlenen Skoda Oktavia von der Autobahn bei Görlitz nach Niesky. Dort verliert sich die Spur.

Symbolbild. © picture alliance / dpa

Niesky/Görlitz. Am Freitagmorgen verfolgte die Polizei in der Region zwischen Niesky und Görlitz einen Autofahrer, der in einem offenbar gestohlenen Skoda Octavia unterwegs war. Nachdem sich in Ödernitz die Spur zu dem Wagen verlor, fanden ihn die Beamten wenig später in Niesky wieder – verlassen. Auch ein hinzugezogener Hubschrauber der Bundespolizei konnte den Flüchtigen nicht mehr ausfindig machen.

Ausgangspunkt war eine Verkehrskontrolle an der Autobahn 4 in Fahrtrichtung Görlitz. Kurz nach 7 Uhr stellten hinter dem Königshainer Tunnel positionierte Bundespolizisten fest, dass mit den Kennzeichen des Skoda etwas nicht stimmte. So schildert es ein Sprecher der Bundespolizei. Das Auto reagierte nicht auf Stoppsignale, die Polizei nahm die Verfolgung auf. An der Anschlussstelle Görlitz habe der Skoda die Autobahn verlassen, sei aber sogleich wieder auf diese in Fahrtrichtung Dresden aufgefahren. Weiter ging es über die Abfahrt Kodersdorf und die Bundesstraße 115. In Ödernitz habe man aber den Kontakt zu dem Skoda verloren, sagte der Polizeisprecher.

Die Suche ging weiter, in Niesky, auf dem Edeka-Parkplatz an der Horkaer Straße wurde die Polizei schließlich fündig: Dort stand der inzwischen verlassene Octavia, der ersten Ermittlungen zufolge am Mittwoch in Rheinland-Pfalz entwendet wurde. Im Kofferraum entdeckten die Beamten zudem zahlreiche Werkzeuge, deren Herkunft derzeit ungeklärt ist.

Die Fahrweise des mutmaßlichen Autoschiebers habe eine deutliche Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer dargestellt, erklärte die Bundespolizei auf Nachfrage. So habe er auf der Autobahn, sowohl in Fahrtrichtung Görlitz als auch nach seinem Wendemanöver in Fahrtrichtung Dresden, mehrfach Autos und Lkw rechts überholt. Dabei war er mit bis zu 200 km/h unterwegs. Auf der B 115 habe er trotz Gegenverkehrs zum Überholvorgang angesetzt. Auch zu dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr laufen derzeit weitere Ermittlungen. (szo)

Die Nachricht wurde am 20.10.2017, 10.55 Uhr, zuletzt aktualisiert.

zur Startseite