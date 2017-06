Autos zerkratzt Wer hat den oder die Täter in Großenhain beobachtet? Die Polizei ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Unbekannte Täter haben in Großenhain Autos zerkratzt. © Syambolbild/Sebastian Schultz

Unbekannte Randalierer zerkratzten in der Nacht zum Mittwoch an einem silbergrauen Mazda sowie einem VW Transporter den Lack auf der linken Fahrzeugseite. Die beiden Wagen waren an der Waldaer Straße zwischen Schillerstraße und Kronenstraße in Großenhain abgestellt. Es entstand ein Schaden von etwa 3 000 Euro.

Aus dem Polizeibericht vom Freitag zurück 1 von 2 weiter Außenspiegel beschädigt. Priestewitz. Am Donnerstagnachmittag beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug auf der Dorfstraße in Strießen unweit der Lindenallee im Vorbeifahren einen grünen Seat Baleno. Dabei wurde der linke Außenspiegel des Seat in Mitleidenschaft gezogen. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Schadensverursacher machen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Großenhain oder die Dresdner Polizei unter Telefon 0351 483 22 33 entgegen. (SZ) VW Sharan gestohlen. Riesa. An der Riesaer Kolonie entwendeten Unbekannte am Donnerstag in der Zeit zwischen 6.30 Uhr bis 18.45 Uhr einen blauen VW Sharan. Der Zeitwert des elf Jahre alten Fahrzeuges wurde mit 5000 Euro angegeben. (SZ)

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Großenhain oder die Dresdner Polizei unter Telefon 0351 483 22 33. (SZ)

