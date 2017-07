Autos und Carport abgebrannt Bei einem Feuer in Bischofswerda entstand in der Nacht zum Freitag großer Schaden. Die Brandursache ist noch unklar.

Am Schmöllner Weg in Bischofswerda – direkt neben dem Bahnübergang – hat es in der Nacht zum Freitag gebrannt. © Rocci Klein

Rund 120 000 Euro Schaden sind nach ersten Schätzungen bei einem Brand am Schmöllner Weg in Bischofswerda entstanden. Das Feuer brach in der Nacht zum Freitag aus. Ein lauter Knall hatte kurz nach 2 Uhr die Bewohnerin des Hauses geweckt. Beim Blick aus dem Fenster sah sie, dass die Autos unter dem Carport brannten. Sofort alarmierte sie über 112 die Rettungsleitstelle.

Als die freiwilligen Feuerwehren von Bischofswerda und Geißmannsdorf mit 25 Kameraden eintrafen, standen die zwei Autos und der Carport in hellen Flammen. Das Dach des benachbarten Gebäudes hatte ebenfalls bereits Feuer gefangen. Unter schwerem Atemschutz sowie mit mehreren Schläuchen wurde der Brand bekämpft. Da die Flammen bereits auf das angrenzende Nebengebäude übergegriffen hatten, musste ein Teil des Daches abgedeckt werden. Durch das Löschwasser entstand auch im Inneren des Gebäudes ein hoher Schaden, nicht nur materiell. Denn in dem Haus befand sich ein Großteil der Dekoration für die anstehende Hochzeit der Bewohner. Das Paar will am Sonnabend heiraten.

Der Brandort liegt direkt neben dem Bahnübergang „Zum Horkaer Teich“. Auch die Ampelanlage am Andreaskreuz wurde von dem Feuer in Mittleidenschaft gezogen. Durch die enorme Hitze schmolz ein Teil der Ampel. Die Bundespolizei sperrte den Bahnübergang vorübergehend ab, gab diesen aber gegen 5.10 Uhr wieder für den Verkehr frei, da die Schranken ordnungsgemäß funktionierten.

Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Brandursachenermittler wird an diesem Freitag den Brandort unter die Lupe nehmen. (RK)

