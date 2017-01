Autos stoßen zusammen Auf der B 97 bei Schmorkau ist am Sonntagabend ein schwerer Unfall passiert. Die Bundesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt.

Der Audi wurde bei einem Unfall auf der B 97 in der Nähe von Schmorkau auf ein Feld geschleudert. © Christian Essler

Bei einem Unfall am Sonntagabend auf die B 97 sind ein Mann schwer und ein weiterer leicht verletzt worden. Ein Audi A 4 fuhr gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße von Königsbrück in Richtung Schmorkau. In einer leichten Rechtskurve kurz vor dem Ortseingang Schmorkau kam er laut Polizei etwas zu weit nach links über die Fahrbahnmitte. In dem Moment kam ein VW Touran entgegen. Die beiden Autos stießen seitlich zusammen. In der Folge wurde der Audi auf ein Feld geschleudert.

Der Audi-Fahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Die B 97 war bis gegen 21 Uhr im Abschnitt zwischen Königsbrück und Schmorkau voll gesperrt. (szo)

