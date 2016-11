Autos stoßen zusammen Das Unglück passierte beim Abbiegen - Sachschaden.

Am vergangenen Sonntag gegen 14 Uhr war der Fahrer (50) eines Audi Q3 auf der Straße Am Bach im Lampertswalder Ortsteil Mühlbach unterwegs und wollte nach links in die Straße Am Dobrabach abbiegen. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Skoda Fabia (Fahrerin 59) zusammen. Durch den Aufprall entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

zur Startseite