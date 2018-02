Autos stoßen frontal zusammen In Stiebitz kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall. Es gab einen Verletzten.

Schwerer Unfall am Montagnachmittag bei Bautzen. © Toni Lehder

Stiebitz.Am Montagnachmittag sind gegen 14.40 Uhr auf der Neukircher Straße bei Bautzen zwei Autos zusammengestoßen. Offenbar hatte der 70-jährige Fahrer eines Peugeot an der Einmündung zur Neustädter Straße die Vorfahrt eines Volvo missachtet. Dessen 57 Jahre alter Fahrer blieb unverletzt. Der Unfallverursacher wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Dort wird untersucht, inwieweit sich der Rentner bei der Kollision verletzt hat.

Die freiwillige Feuerwehr unterstützte die Bergungsmaßnahmen. Ein Abschleppdienst nahm beide Autos an den Haken. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25 000 Euro. Auf der Neukircher Straße kam es während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten für etwa eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen. (szo)

