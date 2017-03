Autos stoßen auf S 177 zusammen Hoher Sachschaden – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochabend in Ottendorf-Okrilla ereignet hat.

Die Feuerwehr hatte viel Arbeit, weil bei dem Unfall Betriebsmittel ausgelaufen sind. © Rico Löb

Auf der S 177 in Ottendorf-Okrilla hat es am frühen Mittwochabend einen Unfall gegeben. An der Kreuzung zum Gewerbegebiet unweit der Autobahn stießen gegen 17.10 Uhr zwei Autos zusammen. Der Fahrer eines Renault hatte offenbar einen von der Vorfahrtsstraße kommenden Honda übersehen und war in die Beifahrerseite des anderen Autos gekracht. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass Betriebsmittel ausgelaufen sind und die Feuerwehr anrücken musste. Die freiwilligen Wehren aus Ottendorf-Okrilla, Seifersdorf und Lomnitz waren mit fünf Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Verletzt wurde bei dem Unfall Glück niemand. Es entstand allerdings ein Schaden von etwa 25 000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der S 177. Thomas Knaup, Pressesprecher der Polizei in Görlitz, zur Unfallursache: „Es war wohl ein Vorfahrtsfehler“. (szo)

