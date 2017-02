Autos statt Benzin Bereits aus der zweiten früheren Tankstelle entlang der S 172 in Heidenau ist jetzt ein Autohandel geworden.

In die ehemalige Tankstelle an der S 172 unterhalb des Real-Marktes in Heidenai ist die Firmengruppe Auto Werk Dresden gezogen. Statt Benzin gibt es hier nun Autos. © Norbert Millauer

Es waren mal drei Tankstellen entlang der S 172 in Heidenau. Nun ist es nur noch eine. Nachdem Ende 2013 bereits die Esso-Tankstelle schloss und einem Autohandel Platz machte, teilt jetzt auch die einstige Schraubenkontor-Tankstelle das Schicksal. Schon im Frühjahr 2015 wurde die Tankstelle unterhalb des Real-Marktes zur Automaten-Tankstelle. Die Waschanlage war außer Betrieb, das Schraubenkontor zog erst in einen Container in Sichtweite und dann auf die Siegfried-Rädel-Straße.

Eine ganze Weile passierte nichts. Schließlich wurden die Tankbehälter entfernt und ein neues Schild aufgestellt: Insomnium Automobile. Der Autohandel Auto.Werk Dresden mit Hauptsitz in Dresden hat das Areal gepachtet und wird hier mit Fahrzeugen handeln, sagt Geschäftsführer Heiko Demme. Inzwischen stehen bereits die ersten Autos auf dem Areal. Die Betreiber der beiden Autohandel auf ehemaligem Tankstellengebiet in Heidenau kennen sich übrigens. (SZ/sab)

