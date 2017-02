Autos ohne Räder Aufgebockt und ausgeschlachtet – Diebe haben in einem Autohaus zugeschlagen.

© Rocci Klein

In einem Bischofswerdaer Autohaus an der Carl-Maria-von-Weber-Straße wurden in der Nacht zu Dienstag zwei komplette Reifensätze geklaut. Die Diebe bockten mit Hilfe von Holzlötzen die beiden nagelneuen Škodas auf und schraubten die Räder ab. Ein Zulieferer von Ersatzteilen bemerkte den Diebstahl und meldete diesen noch in der Nacht bei der Polizei. Die Ermittlungen übernimmt nun der Kriminaldienst des Bautzner Reviers. Der Schaden wurde auf 1 000 Euro beziffert.

