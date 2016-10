Autos müssen Umwege fahren Bis Ende Oktober bleibt die Straße zwischen Kollm und Diehsa gesperrt. Radfahrer kommen aber durch.

Kollm/Diehsa. Grund für die Arbeiten ist die Instandsetzung der Fahrbahn und der Durchlässe, die im Auftrag des Landkreises ausgeführt wird. Asphalttragschicht und -deckschicht werden im Hocheinbau erneuert; Verlauf der Breite der Fahrbahn erfahren keine Änderungen. Der straßenbegleitende Radweg bleibt von der Maßnahme unberührt und kann weiterhin genutzt werden.

Eine Umleitungsstrecke ist über Groß Radisch und Thräna über die Kreisstraßen 8457 und 8455 eingerichtet und beschildert. Die Baustrecke beginnt innerorts in Kollm und schließt an beiden Seiten an bereits grundhaft ausgebaute Abschnitte in Kollm und in Diehsa vor dem Gewandhaus an.

Die Arbeiten sollen bis zum 28. Oktober dauern und umfassen außer den oben genannten Arbeiten auch die Erneuerung der Bankette und der Fahrbahnmarkierungen. Die direkt von der Baumaßnahme betroffenen Anlieger wurden von der ausführenden Firma Straßen- und Tiefbau See zum konkreten Ablauf und den möglichen Beeinträchtigungen ihrer Zufahrtsmöglichkeiten in Kenntnis gesetzt.

