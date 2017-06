Autos mit Wasserbomben beworfen

Motorrad kollidiert auf Gegenspur mit Auto Seifhennersdorf/Spitzkunnersdorf. Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall am Freitagnachmittag, gegen 17 Uhr, zwischen Seifhennersdorf nach Spitzkunnersdorf schwer verletzt. Als der 51-jährige Yamaha-Fahrer auf S139 hinter einem vor ihm fahrenden Auto ausscherte, kollidierte er mit dem im Gegenverkehr befindlichen Renault Laguna. Der Kradfahrer verletzte sich schwer.. Der 53-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Für den Zeitraum von etwa vier Stunden war die S139 zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Fahrbahnreinigung voll gesperrt.

Unbekannte stehlen E-Bike Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag zum Freitag von der Geschwister-Scholl-Straße in Görlitz ein silberfarbenes 28 Zoll E- Bike der Marke „Fischer“ entwendet. Das Bike im Wert von 1200 Euro war auf einem Fahrradträger gesichert.

Diebe entwenden Trekkingrad Görlitz. Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag in der Görlitzer Emmerichstraße aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses ein dort gesichert abgestelltes schwarzes Herren-Trekkingrad der Marke „Winora“ mit der Rahmennummer AV1103404 gestohlen. Der Stehlschaden wird auf 480 Euro beziffert.

Kind kollidiert mit Linienbus Kreba- Neudorf. Ein zwölfjähriges Mädchen hat sich am Freitagnachmittag in Kreba- Neudorf bei einem Unfall leicht verletzt. Es fuhr mit einem Skateboard auf dem Gehweg der Boxberger Straße. Beim Überqueren der Einmündung zum Lindenweg kam das Kind aus Unachtsamkeit nach links auf die Fahrbahn. Die 54-jährige Fahrerin eines in gleiche Richtung fahrenden Linienbusses konnte trotz Ausweichen einen Zusammenstoß nicht verhindern. Das Mädchen erlitt hierbei leichte Verletzungen. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro.

Zwei Schwerverletzte bei Frontalcrash Niesky/Horka. Nach einem Frontalcrash zwischen Niesky und Horka haben sich zwei Menschen schwer verletzt. Am Sonnabendnachmittag, gegen 15.10 Uhr, war der 45-jährige Fahrer eines Mercedes auf der S121 von Niesky kommend nach Horka unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er mit dem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem im Gegenverkehr befindlichen BMW. Dessen 83-jähriger Fahrer wie auch der Unfallverursacher verletzten sich schwer und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf circa 15000 Euro beziffert. Für den Zeitraum von viereinhalb Stunden war die Straße zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und zur Fahrbahnreinigung voll gesperrt.

BMW aus altem Stall gestohlen Kemnitz. Unbekannte haben am Niederhof im Bernstädter Ortsteil Kemnitz in der Nacht zum Sonnabend aus einem alten Stallgebäude den dort abgestellten grauen BMW mit dem Kennzeichen GR-TO 820 entwendet. Die Fahndung nach dem knapp elf Jahre alten Fahrzeug im Wert von 10000 Euro läuft. Zudem verschwanden aus dem Gebäude auch noch Werkzeuge, ein Satz Kompletträder, vier Reifen und vier Felgen. Diese Gegenstände haben einen Wert von 2200 Euro.

Ford Galaxy verschwunden Bernstadt. Unbekannte haben in der Nacht von Freitag zum Sonnabend vom Parkplatz auf dem Friedensring in Bernstadt den dort gesichert abgestellten silbergrauen Ford Galaxy mit dem Kennzeichen GR-RM 151 gestohlen. Der Wert des fast elf Jahre alten Fahrzeuges wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Nach dem Ford wird nun international gefahndet.

Kennzeichenschilder entwendet Zittau. Unbekannte haben sich in den frühen Morgenstunden des Sonntags auf das Gelände eines Autohauses begeben und entwendeten dort von einem abgestellten Opel beide Kennzeichenschilder. Es entstand ein Stehlschaden von 50 Euro. Die Fahndung nach den Kennzeichen GR-NE 428 läuft.

Polizei schnappt Fahrraddieb Görlitz. Die Polizei hat am frühen Montagmorgen von einem Fahrraddiebstahl von der Rauschwalder Straße in Görlitz erfahren. Es handelte sich um ein 26er lilafarbenes Herrenrad mit schwarzen Rahmen, das mit einem Schloss gesichert war. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten in der Blumenstraße zum Erfolg. Hier konnte der 26-jährige Tatverdächtige aus Deutschland samt Fahrrad gestellt werden. Es erfolgte die vorläufige Festnahme und die Sicherstellung des Fahrrades. Bei dem jungen Mann verlief ein Drogentest positiv auf Amphetamine. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Einbruch in eine Schrauberhalle Girbigsdorf. Einbrecher sind in der Nacht zum Sonntag gewaltsam in eine Schrauberhalle in Girbigsdorf in der Holtendorfer Straße eingedrungen. Sie durchsuchten die Räume und stahlen aus einem Schrank zwei Geldkassetten mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Des Weiteren verschwand eine Kiste Bier. Die leeren Geldkassetten konnten dann in Görlitz aufgefunden werden. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Vier Gartenhäuser aufgebrochen Görlitz. Die Polizei hat am Sonntagmorgen in Görlitz im Siebenbörner vier Einbrüche in Gartenhäuser gemeldet bekommen. Vermutlich in der Nacht zuvor waren Unbekannte in eine Gartensparte eingedrungen und öffneten die Gartenlauben gewaltsam. Nach einem ersten Überblick fehlen ein Bautrockner und ein Fernseher. Der Sachschaden beziffert sich auf circa 1000 Euro, der Stehlschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Autos mit Wasserbomben beworfen Görlitz. Fünf Kinder haben am Sonntagnachmittag in einer Wohnung am Brautwiesenplatz in Görlitz über einen längeren Zeitraum die vorbeifahrenden Fahrzeuge mit Wasserbomben beworfen. Diese trafen zum Teil die Fahrzeuge.. Darunter befand sich auch ein Motorradfahrer, der aber unbeschadet blieb. Die Kraftfahrer waren erschrocken, reagierten aber offensichtlich sehr umsichtig. So ist kein Schaden bekannt geworden. Drei der fünf Kinder aus Deutschland im Alter von elf, zwölf und 13 Jahren konnte die Polizei ermitteln. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche die Kinder beobachtet haben. Diese melden sich bitte im Polizeirevier Görlitz unter 035816500 oder bei jeder anderen Dienststelle.

VW T5 verschwunden Großschönau. In Großschönau ist am Sonntagnachmittag von der Jonsdorfer Straße ein VW T5 mit dem Kennzeichen Z-DT 13 verschwunden. Der Wert des zwölf Jahre alten grünen Volkswagens gibt der Eigentümer mit rund 20000 Euro an. Die Soko KFZ hat die weiteren Ermittlungen übernommen und fahndet jetzt international nach dem Fahrzeug.

Kollision an der Kamerunkreuzung Neueibau. Ein schwerer Verkehrsunfall ist am Sonntagmittag an der sogenannten Kamerunkreuzung bei Neueibau passiert. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf befuhr die S142 aus Richtung Neueibau kommend in Richtung der S148. Er wollte an der dortigen Ampelkreuzung nach links abbiegen. Sein Wagen kollidierte mit einem Volvo, der ihm entgegen kam. Die drei Insassen des Volkswagen – alle weiblich und 19 Jahre alt – sowie die 41-jährige Volvo-Fahrerin mussten mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, die Autos abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 15000 Euro. Zur Unfallaufnahme blieb die Straße bis gegen 15 Uhr gesperrt.