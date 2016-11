Autos landen auf dem Feld

Erneut Lauben aufgebrochen Bautzen. 15 Gärten einer Sparte in der Bautzener Thomas-Müntzer-Straße sind in der Nacht zu Montag von Einbrechern heimgesucht worden. Es ist der zweite derartige Fall, nachdem sich in der Nacht zu Sonntag in der Anlage am Schreberweg 21 Einbrüche ereignet haben. Im jüngsten Fall verschwanden diverse Elektrogeräte, alkoholische Getränke sowie einen Handwagen. Außerdem zersägten die Täter mit einer Kettensäge den Stützbalken eines Vordachs und zerschlugen einen Brunnenring. Die Beute ist laut den Eigentümern 500 Euro wert. An den Lauben entstand Schaden in Höhe von 4000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt – auch, ob beide Beutezüge den gleichen Tätern zuzuschreiben sind. Zeugen, die die Vorfälle wahrgenommen haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Bautzen, Telefon 03591 3560, zu melden.

Schloss gesprengt, Autos gestohlen Bautzen Zwei Autos sind am Montagmorgen, gegen 4 Uhr, von einem Firmengelände in der Niederkainaer Straße gestohlen worden. Die Täter hatten zuvor das Eingangstor mit Hilfe von Pyrotechnik aufgesprengt. Eines der beiden Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit, da ihm die Batterie fehlte. Die Fahrzeuge waren in Summe noch 1000 Euro wert. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich im Polizeirevier Bautzen, Telefon 03591 3560, zu melden.

Vorfahrt missachtet Goldbach. Ein Vorfahrtsfehler ist Ursache eines Unfalls, der sich am Montagmorgen im Bischofswerdaer Ortsteil Goldbach ereignet hat. Eine 61-Jährige, die mit ihrem Nissan vom Goldbacher Berg kam und auf die B 6 nach links abbiegen wollte, missachtete einen entgegenkommenden VW. Beim Zusammenstoß wurden die Nissanfahrerin und die 26-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 12000 Euro geschätzt.

Hoher Schaden nach Einbruch Radeberg. Ein Mobilfunk-Geschäft in der Radeberger Hauptstraße ist in der Nacht zu Dienstag von Einbrechern heimgesucht worden. Die Täter durchwühlten die Räume und zerstörten Glasvitrinen sowie Monitore. Zeugen, die von dem Krach geweckt wurden, alarmierten die Polizei. Ob etwas und was genau entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand Schaden in Höhe von 15000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.