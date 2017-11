Autos, Kräder Waschmaschinen Mit tollen Angeboten lockte eine Bande Schnäppchenjäger auf Onlineportalen an – geliefert wurde aber nie. Welche Rolle spielt der Angeklagte?

Es geht um Internet-Betrug im großen Stil. Die Bande um den 30-jährigen Rumänen Iulian V. platzierte nach Ermittlungen der Staatsanwaltschaft seit Ende 2014 lukrative Angebote in namhaften Online-Portalen wie Amazon, Ebay oder Mobile24. Außerem hätten sie auch eigene Online-Läden, sogenannte Fake-Shops programmiert, um im In- und Ausland auf Kundenfang zu gehen. Allein, es gab nie die Absicht, Ware zu liefern, nachdem Käufer das Geld überwiesen hatten. Sie kauften unter anderem Autos, Motorräder, Bagger, Rasentraktoren, Waschmaschinen und sogar ein Wohnmobil. 101 Fälle sind nun angeklagt mit einem Schaden von 134 500 Euro.

Das Geld landete auf Konten, die Iulian V. mit gefälschten Pässen eröffnet haben soll und wurde sofort wieder abgehoben. Doch die Bande muss dem Begriff Verwertungskette eine neue Bedeutung gegeben haben. Denn – das nächste Glied der Kette – der Angeklagte soll mit den EC-Karten der 13 von ihm eröffneten Girokonten wieder in Geschäften wie H&M und anderen für 5 500 Euro eingekauft haben. Glied Nummer drei sind eine Reihe Handyverträge, die der Mann ebenfalls unter Angabe seiner falschen Identitäten und Bankverbindungen abgeschlossen haben soll. Schaden: 7 300 Euro. Darüber hinaus ergaunerte die Bande laut Anklage 12 250 Euro über vorgetäuschte Western-Union-Überweisungen, zu denen sie zuvor einen Teil ihrer Fake-Shop-Kunden veranlasst hatten.

Festnahme in der Sparkasse

V. wurde Mitte 2016 in einer Dresdner Sparkasse festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Fast auf den Tag vier Monate nach dem ersten Versuch steht V. seit Mittwoch erneut vor dem Landgericht Dresden. Die Hauptverhandlung war geplatzt, weil der Rumäne darauf gepocht hatte, einen anderen Pflichtverteidiger zu bekommen. Das hatte die Kammer abgelehnt, und die wenige Wochen zuvor bei einer Haftprüfung vereinbarte Verfahrensabsprache war dahin. Für ein umfassendes Geständnis hatte die Kammer dem Angeklagten eine Strafobergrenze von fünf Jahren und vier Monaten Haft angeboten.

Weil nun zum Ärger aller Beteiligten ein langes Verfahren mit ausführlicher Beweisaufnahme notwendig geworden war, musste die Sache ganz neu aufgerollt werden – vor einer neuen Kammer mit drei Berufsrichtern statt wie zuvor zwei. Nun hat Richter Thomas Mrodzinsky, der Vorsitzende der 16. Strafkammer, zehn Termine gefunden bis Ende Januar 2018. Zunächst vier mehr als im Ausgangsprozess. Offensichtlich hat Mrodzinsky dem Angeklagten, dem Betrug und Urkundenfälschung in 160 Fällen vorgeworfen werden, auch seine Wunschverteidigerin bewilligt. Denn statt Roman Sommer aus Bautzen saß nun Katja Reichel aus Dresden neben V. Anwältin Reichel kündigte an, ihr Mandant werde sich zu seiner Rolle in der Bande äußern. Dem Vernehmen nach will die Kammer auch an der Strafobergrenze festhalten.

