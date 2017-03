Autos kollidieren auf Kreuzung Drei Fahrzeuge prallen am Dienstagvormittag in Langburkersdorf zusammen. Dabei wurde ein Fahrer verletzt.

© dpa

An der Ampelkreuzung in Langburkersdorf hat sich am Dienstagvormittag ein folgenschwerer Unfall ereignet. Insgesamt drei Fahrzeuge sind an der Ecke Sebnitzer Straße und Andreas-Schubert-Straße zusammengestoßen. Ein Fahrer wurde dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall um kurz vor 9 Uhr. Ein Ford-Transporter rammte dabei die Beifahrerseite eines Kleinwagens. Ein drittes Auto war ebenfalls beteiligt. Details konnte die Pressestelle der Polizei am Dienstagnachmittag noch nicht herausgeben. Zur Zeit des Unfalls war die Ampelanlage außer Betrieb. Ob das bei dem Unfall eine Rolle gespielt hat, ist noch unklar. Durch den Unfall kam es an der Kreuzung kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. Denn die drei beteiligten Autos blockierten die Straße. Außerdem waren zwei Rettungswagen mit vor Ort. Diese wurden für den Einsatz ebenfalls an der Hauptstraße abgestellt. (SZ)

zur Startseite