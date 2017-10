Autos kollidieren

In Leppersdorf stießen am Freitagabend ein VW und ein Ford zusammen. © Christian Essler

Auf der S 95 in Leppersdorf sind am Freitagabend zwei Autos kollidiert. Aus noch ungeklärter Ursache stießen gegen 18.30 Uhr in Höhe Ringstraße ein Ford und ein VW zusammen. Die Beifahrerin des Ford wurde nach ersten Informationen leicht verletzt. Zum genauen Unfallhergang hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Auf der Ortsdurchfahrt kam es sowohl in Richtung Autobahn als auch in Richtung Radeberg zum Stau. (szo)

