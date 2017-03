Autos kollidieren Vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme des Fahrers stieß in Klinge ein Mitsubishi mit einem Mercedes-Transporter zusammen.

© Marko Förster

Nach links von der Fahrbahn abgekommen ist am Sonnabend, gegen 10.45 Uhr, ein Mitsubishi, der die S 39 aus

Richtung Roßwein in Richtung Haßlau befuhr. Der Mitsubishi kam in Höhe des Abzweiges Ullrichsberg vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems des Fahrers nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Abzweig wartenden Kleintransporter Mercedes, so die Polizei.

Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Der Mitsubishi-Fahrer erlitt Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden fachgerecht gebunden und beseitigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro. (szo)

