Autos fahren frontal ineinander

Auf der Bundesstraße 169 bei Döbeln kam es am Mittwochnachmittag zu einem schweren Unfall.

Zwei Fahrzeuge sind frontal ineinander gefahren.

Der Fahrer eines Ford ist auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in einen VW geprallt. Alle Insassen der beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall verletzt.

Der Fahrer des Ford wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in einem Rettungshubschrauber nach Leipzig geflogen.

Am Mittwoch kurz vor 15 Uhr sind auf der Bundesstraße 169 zwei Autos ineinander gefahren. Auf der Brücke über die Mulde war wahrscheinlich der Fahrer eines Ford aus dem Raum Meißen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in einen VW aus dem Raum Zschopau geprallt. In diesem war eine Familie mit einem kleinen Kind unterwegs.

Die Döbelner Feuerwehr musste den Fahrer des Ford aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in einem Rettungshubschrauber nach Leipzig geflogen. Der Fahrer des VW wurde mit schweren, die Frau und das Kind mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Laut den aktuellen Verkehrsmeldungen der Polizei ist die Unfallstelle geräumt. (DA)

