Autos fahren durch Bahn-Baustelle Bauleute haben in Großenhain mehrfach Fahrzeuge beobachtet, die einfach durch die Baustelle fahren. Ab Sonnabend herrscht wieder Ordnung.

Baustelle an der Großraschützer Straße in Großenhain. © Anne Hübschmann

Einige Autofahrer können es wohl nicht erwarten, bis die Großraschützer Straße am Bergkeller freigegeben ist. Dort, wo vor einer Woche die erste Bahnbrücke in Großenhain abgerissen wurde, ist nach wie vor Baustelle. Dennoch ignorieren Pkw-Fahrer die Verbotsschilder und fahren durch, um in die Innenstadt abzukürzen. „Das geschieht permanent“, erzählt Bauleiter Michel Petersohn von der Firma Bickhardt Bau Thüringen, die von der Deutsche Bahn AG mit den Erdbau- und Abrissarbeiten beauftragt wurde. Bis jetzt sei zum Glück nichts passiert. „Aber wenn einer mit seinem Auto an einen Bagger anstößt, ist das Geschrei groß“, mahnt der Bauingenieur. Denn eigentlich sind hier nur Baufahrzeuge erlaubt. „Mehr als Verkehrsschilder hinstellen können wir nicht“, so Petersohn.

Beim Ordnungsamt der Stadt ist das Problem ganz frisch auf dem Tisch. „Wir geben den Hinweis an die Polizei weiter“, sagt Stadtsprecherin Diana Schulze. Dabei müssen sich Autofahrer nur noch wenige Tage gedulden. Ab Sonnabend soll die Großraschützer Straße am Bergkeller für den Verkehr wieder komplett frei sein. Voraussichtlich bis März. Dann soll die provisorische Umfahrung zwischen Bergkeller und Merschwitzer Straße fertig sein.

