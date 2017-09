Autos brennen in Görlitz-Rauschwalde Das Feuer am Sonntagabend ging aus bisher ungeklärter Ursache von einem abgestellten BMW aus.

Symbolbild: Die Görlitzer Feuerwehr musste am Sonntagabend in den Stadtteil Rauschwalde ausrücken. © dpa

Görlitz. Unter einem Carport an der Arthur-Ullrich-Straße in Görlitz-Rauschwalde ist am Sonntagabend ein BMW in Brand geraten. Auch ein danebenstehender Audi A 6 sowie die hölzerne Rückwand des Unterstandes wurden in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer sei von dem BMW 318 ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher. Warum das Fahrzeug in Brand geriet, sei nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Die Görlitzer Feuerwehr traf gegen 21.30 Uhr am Brandort ein, die Löscharbeiten dauerten etwa eine Stunde. Ein kompletter Löschzug mit elf Kameraden sei vor Ort gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der BMW wurde abgelöscht, an dem fast neuwertigen Auto entstand dennoch Totalschaden. Der Audi und der Carport wurden von der Feuerwehr gekühlt, um zu verhindern, dass auch sie in Brand geraten. Dennoch entstand an diesen hoher Sachschaden, erklärte die Polizei. (szo)

zur Startseite