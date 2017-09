Autos behindern Schienenersatzverkehr Am Bahnhof Mittelherwigsdorf wird zunehmend in der Überholspur geparkt.

Parkende Autos behindern den Schienenersatzverkehr am Bahnhof Mittelherwigsdorf. (Symbolbild) © dpa

Eigentlich sollte sich mittlerweile das Umsteigen vom und zum Schienenersatzverkehr am Bahnhof Mittelherwigsdorf eingespielt haben. Erst vor einer Woche ist hier ein extra Gehwegbereich abgesperrt worden, um die Sicherheit für die Fußgänger zu erhöhen. Zwei Hinweisschilder weisen Kraftfahrer zudem darauf hin, dass mit Fußgängern auf der Straße zu rechnen ist.

Nun gab es mehrfach Probleme wegen parkender Autos in diesem Bereich. Die Kraftfahrer stellen ihre Autos genau dort ab, wo der fließende Straßenverkehr an den haltenden Bussen des Schienenersatzverkehrs vorbeifahren soll. Dadurch staut sich der Verkehr. Dabei ist im Auftrag von Trilex und Zvon ein Teil des Fußweges extra asphaltiert worden, dass die Autos an den Bussen vorbei können.

Bis zum 3. November 2017 bleibt der Mittelherwigsdorfer Bahnhof wegen der Bauarbeiten auf dem Zittauer Hauptbahnhof für Reisende eine Drehscheibe für den Umstieg zwischen Bus und Bahn. „Wir werden uns wegen des Problems an die zuständige Gemeinde beziehungsweise das Landratsamt wenden“, berichtet Trilex-Sprecher Jörg Puchmüller. (SZ/hg)

