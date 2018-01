Autos aufgebrochen Die Täter hatten es auf die Taschen im Fahrzeug abgesehen.

Radebeul. Die kurze Abwesenheit der Fahrerin nutzten am Donnerstagfrüh gegen 6.45 Uhr Unbekannte und brachen in einen Renault Clio auf der Bertheltstraße in Radebeul ein. Die Täter zerschlugen eine Seitenscheibe und stahlen eine Tasche aus dem Fahrzeug. Der Schaden summiert sich auf rund 350 Euro.

Ein ganz ähnlicher Fall ereignete sich am gleichen Tag wenig später gegen 7.10 Uhr auf der Horst-Viedt-Straße in Radebeul. Auch dort hatte die Fahrerin eines VW Passat ihren Wagen kurz verlassen, um ihr Kind bei einer Kindertagesstätte abzugeben. Diesen Moment nutzten Unbekannte, zerschlugen eine Seitenscheibe und stahlen ebenfalls Tasche samt Portemonnaie aus dem Innenraum. Der Schaden beträgt knapp 1.000 Euro.

