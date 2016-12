Autos aufgebrochen

Bautzen. In der Zeit zwischen Sonntag und Montag haben Diebe in Bautzen einen roten Seat an der Juri-Gagarin-Straße sowie einen VW Golf an der Rietschelstraße aufgebrochen. Die Täter entwendeten aus beiden Fahrzeugen die Autoradios samt Zubehör sowie einen Akkuschrauber. Außerdem nahmen sie die Zulassungsbescheinigung des Golfs mit. Die Höhe des entstandenen Schadens konnte bisher noch nicht beziffert werden.