Autos aufgebockt, Räder weg Unbekannte haben sich in Niesky an einem Nissan und Renault zu schaffen gemacht. Die Höhe des Sachschadens muss noch geklärt werden.

Symbolbild. © Norbert Millauer

Räderdiebe sind in der Nacht zum Dienstag an der Muskauer Straße in Niesky erfolgreich gewesen. Wie Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz mitteilt, haben sie von einem Nissan und Renault alle Räder abmontiert und die Autos aufgebockt. Der Stehlschaden beträgt etwa 4000 Euro. „In welcher Höhe Sachschaden entstanden ist, zeigt sich erst bei einem Besuch in der Werkstatt“, so der Polizeisprecher. (szo/tc)

zur Startseite