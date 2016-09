Autorennen auf dem Kudamm Immer wieder werden Menschen bei illegalen Autorennen schwer verletzt oder gar getötet. Nun will die Justiz Härte zeigen.

Ein Audi R8 wird am Kurfürstendamm in Berlin auf einen Abschleppwagen gehoben. Nach den illegalen Autorennen auf der Einkaufsstraße hält die Polizei Ausschau nach potenziellen Rasern. © dpa

Es war ein Unfall, bei dem das Opfer keine Überlebenschance hatte. Mit Tempo 160 rasen zwei Sportwagen in der Nacht zum 1. Februar durch die Innenstadt von Berlin. Die Fahrer liefern sich ein Rennen. Zwischen der Gedächtniskirche und dem Kaufhaus KaDeWe passiert um 0.40 Uhr der Crash. Einer der Sportwagen rammt seitlich einen kleinen Geländewagen. Dessen 69-jähriger Fahrer stirbt.

Der zweite Sportwagen-Fahrer kann noch ausweichen, prallt aber von einer Begrenzungsmauer ab und wird durch die Luft in die Mitte des Boulevards geschleudert. Die beiden Raser, ein 24-Jähriger und ein 26-Jähriger, werden nur leicht verletzt. Aufgerüttelt durch zahlreiche ähnliche Unfälle in mehreren deutschen Städten, machte die Berliner Justiz daraufhin Ernst.

Die Ermittlungen gingen schnell in Richtung Totschlag – statt nur in Richtung fahrlässiger Tötung. Die Männer kamen in Untersuchungshaft. Am Donnerstag beginnt nun der Prozess im Berliner Landgericht. Die Anklage lautet jetzt sogar: Mord.

Mehr Härte geht im deutschen Strafrecht nicht. Offenbar will die Staatsanwaltschaft damit auch ein Zeichen setzen. Die beiden Männer könnten zu langen Gefängnisstrafen verurteilt werden.

Zur Begründung des Mordvorwurfs, der an bestimmte juristische Voraussetzungen geknüpft ist, hieß es von der Staatsanwaltschaft: Die mutmaßlichen Raser hätten tödliche Folgen billigend in Kauf genommen. Sie hätten gemeingefährliche Mittel eingesetzt und aus niedrigen Beweggründen gehandelt, um ein illegales Rennen zu gewinnen. Ob das Gericht der Argumentation folgt, wird sich zeigen.

Techniker konnten wohl aus den elektronischen Daten der Autos recht genau die Geschwindigkeiten bei dem illegalen Rennen und dem Aufprall auslesen. Zeugen berichteten von vielen roten Ampeln, die die Männer auf dem Ku’damm überfahren hatten. Vor allem die extrem hohe Geschwindigkeit führte wohl zu dem Mordvorwurf.

Illegale Autorennen hatten schon öfter tödliche Folgen. In Köln gab es zuletzt zwei Urteile zu tödlichen Autorennen, in denen nur auf fahrlässige Tötung entschieden wurde. Viele Fahrer bei den Rennen gehören zur sogenannten Tuning-Szene. Sie zählt allein in Köln etwa 200 Personen.

Inzwischen liegt eine Gesetzesinitiative vor, um die Strafen für illegale Rennen zu verschärfen. Bislang ist die Beteiligung eine Ordnungswidrigkeit, die mit 400 Euro und einem Monat Fahrverbot bestraft wird. Nach den Vorschlägen Nordrhein-Westfalens würden die Autorennen künftig als Straftat aufgeführt. (dpa)

