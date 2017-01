Autoräuber auf der Görlitzer Stadtbrücke gefasst

Symbolbild. © dpa

Kodersdorf/Görlitz. In der Nacht zum Sonnabend stoppten Polizeibeamte des Reviers Görlitz den 29-jährigen Fahrer eines roten VW Golf am Grenzübergang Stadtbrücke. Vorausgegangen war eine eilig eingeleitete Fahndung nach dem mutmaßlichen Räuber.

Der Pole hatte zuvor einen 33-jährigen Landsmann bedroht und ihn genötigt, ihn in dessen Auto mitzunehmen. Offenbar erklärte der 29-jährige auf der Fahrt, die auf deutsches Staatsgebiet führte, seine kriminellen Absichten genauer. Wie die Polizei weiter mitteilte, hat er den Besitzer des Golfs später an der B 115 in Kodersdorf aussteigen lassen – nach Stand der Ermittlungen auf dessen dringende Aufforderung. Der genaue Ablauf des Raubes wird derzeit weiter untersucht, teilte die Polizei mit. Derzeit gehe man davon aus, dass sich die zwei Männer nicht kannten.

Von Kodersdorf aus flüchtete der Täter mit dem Golf in unbekannte Richtung. Der Geschädigte benachrichtigte von einer Kodersdorfer Tankstelle aus umgehend die Polizei, die eine zeitnahe Fahndung nach dem flüchtigen Täter einleitete. An der Stadtbrücke in Görlitz konnte sie ihn gegen 2 Uhr stellen. Es stellte sich nach der Festnahme des Täters heraus, dass dieser keine Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem reagierte bei ihm ein freiwillig durchgeführter Drogentest positiv auf Amphetamine. (szo)

