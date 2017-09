Autoräder gestohlen Vom Gelände eines Autohauses in Pirna stahlen Diebe die Räder eines Audi, der auf der Hebebühne stand.

Vom Gelände eines Autohauses an der Königsteiner Straße in Pirna stahlen Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag die vier Räder eines Audi A6. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt auf einer Hebebühne. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf circa 2 000 Euro. (szo)

zur Startseite