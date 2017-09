Autoradiodieb auf frischer Tat ertappt Die Polizei hat in Görlitz einen polnischen Täter beim Aufbrechen von drei Autos gestellt.

Beim Versuch, Autoradios in Görlitz zu stehlen, wurde ein polnischer Dieb von der Polizei erwischt. © dpa

Görlitz. In der Nacht zu Freitag hat die Polizei einen Autoradiodieb festnehmen können. Der 33-jährige Pole wurden von einer Streife ertappt, als er kurz nach Mitternacht in der Uferstraße drei Autos aufbrach und die Radios entwendete, wieder Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, Thomas Knaup, erklärte. Betroffen waren ein Ford Focus sowie zwei Renault. Wie hoch der Schaden an den Fahrzeugen ist, der durch das Einschlagen der Scheiben entstanden ist, steht aktuell noch nicht fest. (szo)

