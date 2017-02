Autor nimmt Bergsteiger-Szene auf die Schippe Peter Brunnert kommt im März für eine Lesung nach Neustadt. Karten gibt es schon jetzt.

Zum 20. Geburtstag hat das Stadtmuseum Neustadt Autor Peter Brunnert eingeladen. Er wird am 18. März aus seinem Buch „Fisch sucht Fels“ lesen. Er nimmt darin die Bergsteiger-Szene auf die Schippe. Brunnert selbst kennt sich in diesem Gebiet aus. Er kam als 15-Jähriger auf die Idee, Bergsteiger werden zu wollen. Doch sein alpinistischer Werdegang wurde durch Pleiten, Pech und Pannen geprägt. Die Alpingrotesken hat er in mehreren Büchern festgehalten. Sie haben in der Kletterszene mittlerweile Kultstatus erreicht. Sein letztes Buch „Fisch sucht Fels“ befasst sich mit der Absurdität norddeutschen Bergsteigens. In seinen satirischen Seitenhieben auf unsere Warnwesten-Vollkaskogesellschaft und die Schnupperkurs-Mafia geht Brunnert tiefgründigen Fragen nach: Ist Bergsteigen mehr als Sport? Oder einfach nur bekloppt? Was kann dabei so alles schiefgehen? Und was hat das alles mit Reinhold Messner zu tun? Und haben wir nicht alle eigentlich Höhenangst?

Peter Brunnert lebt und arbeitet als freiberuflicher Autor in Hildesheim. Jeden Monat erscheint im Magazin „klettern“ seine Kolumne „Peter macht Schluss“. Zum Klettern kommt er nebenbei immer noch. Und das, obwohl sich seine Meinung dazu in all den Jahren nicht geändert hat: „Es ist absurd und gefährlich – aber ich kann nun mal nicht anders.“

Die Lesung mit Peter Brunnert findet am Sonnabend, dem 18. März, im Stadtmuseum Neustadt statt. Sie beginnt um 20 Uhr. Interessierte können sich schon jetzt Karten im Stadtmuseum sichern. Die Tickets werden zu den bekannten Öffnungszeiten verkauft. Die Karten kosten acht Euro, ermäßigt sechs Euro. (SZ)

zur Startseite